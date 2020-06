L’11 luglio il casting per "Jesce Sole", il videoclip che rende onore alle aree interne d’Abruzzo

Si farà l'11 luglio il casting per Jesce Sole, il videoclip che sarà un omaggio alle zone interne dell'Abruzzo

"La Pro Loco Lelio Porreca di Torricella Peligna, l’Associazione Culturale Transumanza Artistica e la Jmotion Film Production, nell’intento di dar luce a location spesso dimenticate, produrranno dall’11 al 14 luglio 2019, un video musicale legato alla frazione Fallascoso, nell’ideale finestra sulla splendida realtà montana della provincia di Chieti, la dea madre Maiella”, si legge in un comunicato di Transumanza Artistica.

"Il videoclip nasce dalla canzone del Gruppo Transumante, collettivo musicale nato dai laboratori musicali della Transumanza Artistica, nella ricerca di un repertorio legato alla tradizione popolare del meridione d’Italia. Il brano Jesce Sole è un originale inno al sole, alla luce e alla poesia della terra stessa, per scelta, tutto in napoletano.

La collaborazione fra Pro Loco di Torricella Peligna e Transumanza Artistica nasce dalla condivisione degli stessi obiettivi e valori, cristallizzati nei rispettivi statuti con la continua ricerca della valorizzazione del territorio delle zone interne della provincia di Chieti. Si deve alla Jmotion Film Production e alla Jmotion Agenzia di Comunicazione la possibilità della messa in atto di questo progetto in quanto attivi in modo professionale in produzioni cinematografiche, attenti allo sviluppo del territorio. Lo spirito comune legato alla Pro Loco Lelio Porreca e la Transumanza Artistica è quello del no profit, senza aiuti, nella condivisione di momenti aggregativi che vadano ad accrescere il bagaglio umano e culturale dei partecipanti agli eventi promossi.

Per la realizzazione di questo progetto video, la Pro Loco, grazie al suo Presi-dente Gianfelice Presenza, metterà a disposizione la propria sede per un casting giovedì 11 luglio 2019, durante il quale la popolazione verrà invitata alla partecipazione poiché saranno i visi e le storie della “gente di Torricella e zone limitrofe” ad essere protagonisti.

Il video sarà realizzato fra le giornate di Sabato e Domenica 13 e 14 Luglio 2019 (verrà scelta una delle due giornate in relazione delle condizioni climatiche).

La canzone Jesce Sole è scritta e arrangiata da Ugo Trevale, il Gruppo Tran-sumante è formato da Giovanni Ruggieri, Giuseppe Peluzzi, Erika Scala, Monica Ferrante, Valentina Di Campli San Vito e Riccardo Damiano.

Sceneggiatura e Regia sono di Giuseppe Peluzzi.

Il 18 agosto 2019, il videoclip verrà presentato a Fallascoso, con un concerto musicale in cui ci sarà l’esibizione dello stesso Gruppo Transumante e la splendida realtà locale dei Domenique Las Bass & Modern Jungle Band (cover band di Rino Gaetano) capitanati dal vulcanico Gianfelice Presenza".