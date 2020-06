Via Verde, recinzioni divelte per parcheggiare più vicino alla spiaggia

Divelte paratie e recinzioni, cartelli, addirittura spostate barriere in cemento con attraversamenti della ciclovia, provocando danni ai cordoli che delimitano la pista. Questi gli atti vandalici di cui è stata oggetto la costruenda Via Verde ad opera di chi non ha potuto rinunciare a parcheggiare la propria auto più vicina alla spiaggia.

Il tutto evidenzia una preoccupante inciviltà di quelle poche persone che non ancora comprendono l’importanza di questa opera e dei benefici turistici, ambientali ed economici che sicuramente saranno generati da un intervento strategico atteso da decenni.

La Provincia, in questa settimana, per attenuare i disagi segnalati dai sindaci e operatori del settore turistico, determinati dalla sottrazione di posti auto in alcune località, che per anni avevano permesso l’utilizzo del sedime ferroviario abbandonato, ha chiesto alle imprese di ridisegnare gli spazi di cantiere per predisporre maggiori aree di sosta.

Pertanto le aree non più necessarie alle operazioni cantieristiche, in particolare nel comune di Fossacesia, da questo fine settimana esprimeranno il massimo della disponibilità di superficie utile per il parcheggio che la Provincia metterà a disposizione gratuitamente. Nel contempo in questo weekend la Polizia Provinciale sarà presente per sorvegliare ed eventualmente multare quei pochi incivili che in queste ultime settimane si sono resi protagonisti di atti vandalici.