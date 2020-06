"Da Matti", da Londra a San Vito Marina per uno street food gourmet

Panini di pesce colorati, 100% naturali, ingredienti di qualità, cestini da pic-nic e la cordialità e la professionalità di Federica e Andrea. Tutto questo è “Da Matti - streetfood”, nuovo locale a San Vito Marina, dal concept moderno che vuole portare un po’ di Londra sulla Costa dei Trabocchi.

“Abbiamo deciso di rilevare l’attività mantenendo comunque il nome che aveva dallo scorso anno - ci dice Federica Primofiore, proprietaria di “Da Matti”, insieme ad Andrea Ottaviano - ma nello stesso tempo abbiamo voluto portare la nostra esperienza quasi decennale nella capitale inglese, qui a San Vito Marina”.

Federica e Andrea hanno vissuto e lavorato nei locali di Londra per circa 9 anni, ricoprendo dalla posizione più bassa fino a quelle più rilievo, nei ristoranti più chic di Mayfair e negli hotel più in voga, a pochi passi da Green Park. Ma si sa, il richiamo della terra d’origine, e soprattutto del mare e del sole, spesso sono più forti di tutto il resto. E così hanno deciso di tornare e di cimentarsi con questa nuova sfida sulla Costa dei Trabocchi.

“La nostra idea è molto semplice: creare panini di pesce gourmet, ognuno con ingredienti e colori differenti, in un ambiente rilassato, easy e divertente. - dice Federica - L’idea del pic-nic? L’abbiamo mutuata dal precedente gestore, con l’aggiunta di cestini fatti dai nostri nonni, un’altalena, lucine ed un ambiente da Alice nel Paese delle Meraviglie”.

Oltre al classico menù, “Da Matti - streetfood”, ci sono sempre un panino del giorno, della settimana, del mese ad ampliare l’offerta dei clienti. I preferiti? Quello giallo alla curcuma, con salmone marinato alla barbabietola e guacamole, il panino “Da Matti”, con polpo, bacon, stracciata e insalata, quello con la frittura. Senza dimenticare il fish burger al persico con rucola, mozzarella affumicata e salsa al curry. Non mancano inoltre panini vegetariani e vegani.

“Il nostro locale poi è quasi completamente plastic free. - sottolinea ancora Federica. - Abbiamo eliminato le lattine e tutto, tranne le bottigliette d’acqua, è biodegradabile, dalle cannucce ai bicchieri, passando per le confezioni dei panini”.

Da qualche giorno, “Da Matti - streetfood” offre anche servizio in spiaggia a San Vito Marina ed alla vicina “Rocco Mancini”. “Appena la Via Verde sarà tutta asfaltata, proseguiremo anche verso Ortona e Vallevò. - annuncia Federica - Il tutto in vista anche di consegne a domicilio dall’autunno a Lanciano, Ortona e ovviamente San Vito”.

Insomma, se si vuole vivere un’esperienza in una piccola oasi gourmet e colorata sulla Costa dei Trabocchi, “Da Matti - streetfood” è il luogo ideale.