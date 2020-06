A Fossacesia qualità dell’acqua "eccellente"

I risultati delle analisi dell’Arta (Agenzia Regionale per La Tutela dell’Ambiente dell’Abruzzo), eseguiti lo scorso 12 giugno, confermano come “eccellente” la qualità delle acque del litorale di Fossacesia Marina.

I prelievi, effettuati in tre zone differenti e basati su una classificazione della balneabilità delle acque che va da scarsa ad eccellente, hanno infatti riportato in tutti i punti esaminati i valori ottimi.

“L’attenzione per ogni zona del territorio e per la fascia costiera in particolare, mantenendo alta l’attenzione sulle dinamiche di salvaguardia dell’ambiente e delle acque – spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – ci ha consentito questo risultato che, per la verità, avevamo toccato anche negli anni passati. Sappiamo quanto sia importante per una città che si affaccia sulla Costa dei Trabocchi garantire acque limpide e litorale pulito, perché sono le condizioni indispensabili per un turismo in crescita e per i livelli imprenditoriali ed occupazionali. Abbiamo voluto una programmazione chiara e certa in questi anni – prosegue Di Giuseppantonio -, che ci ha consentito non solo di monitorare l’intera zona ma anche di formare nei cittadini quella cultura del rispetto ambientale fondamentale per conseguire questi risultati certificati dall’Arta. Ringraziamo anche la Sasi, alla quale, comunque, abbiamo sollecitato la conclusione dei lavori per il nuovo depuratore che dovrà congiungere Torino di Sangro con Fossacesia ”.