Anva-Confesercenti: "no allo spostamento del mercato di Fossacesia"

Si dice contraria l’Anva Confesercenti allo spostamento del mercato settimanale del venerdì di Fossacesia, deliberato in giunta comunale nei giorni scorsi [LEGGI QUI].

“Siamo stati chiamati per esprimere il nostro parere a riguardo, abbiamo sollevato notevoli quesiti e questioni, abbiamo proposto altre soluzioni, ma nulla di fatto. - afferma Romano De Florio, presidente Anva-Confesercenti Lanciano e zona Sangro - La totalità degli operatori con posteggio assegnato a tale mercato è contraria allo spostamento. La sperimentazione, tra l’altro non prevista espressamente dalla normativa, non si fa sulla pelle delle imprese e per di più, gli operatori ambulanti si trovano ad apprendere la notizia dai giornali. Chiediamo di essere ascoltati, - prosegue De Florio - il luogo scelto non è assolutamente adeguato e non favorisce in alcun modo la visibilità e il passaggio degli avventori in un periodo storico dove lavorare nei mercati è già difficile e poco remunerativo”.