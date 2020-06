Beach Water Polo, a San Vito marina la 1ª tappa del Campionato d’Abruzzo

Sono stati i ragazzi della squadra di Lanciano ad aggiudicarsi la vittoria nella prima tappa del 1° Campionato di Beach Water Polo d'Abruzzo che si è svolta domenica 16 giugno al Lido Esperia di San Vito Marina. L'evento è organizzato da Giordano Di Marco, allenatore delle squadre di Histonium (Vasto) e Lanciano.

Tanti i giovani pallanuotisti, amanti e appassionati di questo sport, che dopo gli impegni in piscina nella stagione invernale partecipano alla competizione che si svolge in mare. "Ho ideato questo campionato - spiega mister Di Marco - con lo scopo di valorizzare gli atleti del territorio e la nostra meravigliosa costa abruzzese. Per questo abbiamo scelto come slogan Ridiamo allo Sport la sua Natura".

A San Vito, con oltre 40 giocatori di Vasto e Lanciano nella categoria under 15 e under 20, sono andati in scena diversi match avvicenti che, a fine giornata, hanno premiato i pallanuotisti vastesi in entrambe le categorie. I prossimi incontri saranno il 23 giugno, al Mimì Beach di Fossacesia, il 30 giugno in località Cavalluccio di Rocca San Giovanni e si chiuderà il 7 luglio a Vasto, con la terza edizione della competizione nei pressi del Pontile e del Circolo Nautico.