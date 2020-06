Fossacesia, Di Giuseppantonio nomina la nuova giunta

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, a conclusione di una riunione con i consiglieri eletti nella lista Per Fossacesia, ha nominato i componenti della nuova Giunta comunale. Il nuovo esecutivo è composto da Maria Angela Galante, che sarà il vice sindaco, mentre gli assessori sono Giovanni Finoro, Danilo Petragnani e Maura Sgrignuoli.

L’assegnazione delle deleghe avverrà nei prossimi giorni e riguarderà anche gli altri consiglieri della maggioranza, Maria Felicia Verratti, Umberto Petrosemolo, Ester Sara Di Filippo e Alberto Marrone. “Il nostro impegno sarà massimo e si fonderà sulla trasparenza, onestà e lavoro nel segno della continuità, perché non va sottovalutato il grande riconoscimento che la città ha attribuito alla mia passata Amministrazione attraverso il voto espresso lo scorso 26 maggio – afferma Di Giuseppantonio -. È un gruppo di amministratori in gran parte rinnovato, con tanta sensibilità, ma abbiamo un’importante responsabilità nei confronti di Fossacesia, avendo come unico obiettivo il programma che abbiamo sottoposto agli elettori. Il nostro compito sarà dare risposte concrete ai bisogni e alle necessità di Fossacesia e del territorio, per continuare a costruire il futuro della nostra città”.

Si insedierà, invece, il prossimo 14 giugno, alle ore 18.30, il nuovo Consiglio comunale di Fossacesia. Nell’assise civica, saranno in discussione sei punti all’ordine del giorno. Innanzitutto si procederà all’insediamento della nuova assemblea civica, e successivamente ci sarà l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. Subito dopo, ci sarà il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti la Giunta comunale. Ottemperate le formalità di rito, nella seduta si eleggeranno la Commissione Elettorale Comunale, verrà istituita la Commissione Consiliare Statuto comunale e Regolamenti e la Commissione Consiliare Urbanistica.