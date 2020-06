Alpini di Lanciano e Protezione Civile di Fossacesia insieme per la prevenzione

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Abruzzi, Pietro D’Alfonso, hanno firmato una convenzione grazie alla quale il gruppo di Protezione Civile comunale di Fossacesia e il Gruppo di Protezione Civile dell’ANA “Maurizio Rosato” di Lanciano, svolgeranno insieme una serie attività d’intervento.

Le due formazione agiranno da squadre miste di volontari costituite da personale formato per svolgere i servizi richiesti e metteranno a disposizione personale, attrezzature e mezzi in dotazione per assolvere con maggiore prontezza ed efficacia alle specifiche operazioni sia da parte degli enti competenti del sistema di Protezione Civile, che del Comune di Fossacesia.

“Sono soddisfatto dell’accordo che abbiamo raggiunto perché con questa intesa si potrà far fronte a una priorità quale quella di antincendio boschivo in vista dell’estate 2019 – commenta Di Giuseppantonio -. Infatti, il gruppo comunale di Fossacesia dispone di due moduli A.I.B. e due persone con specifica formazione, mentre il gruppo Alpini di Lanciano non dispone di moduli, mentre conta di sei unità di secondo livello, da poter affiancare al gruppo di Fossacesia per la formazione di squadre miste”.