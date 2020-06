"Acchiappa la bandiera", aperte le iscrizioni per il campus estivo di Fossacesia

Nell’ambito delle attività rivolte ai minori, l’Amministrazione comunale di Fossacesia, in collaborazione con il Consorzio Servizio Globali Socio Sanitari, propone il Campus Estivo per minori ‘Acchiappa la Bandiera’, che si svolgerà dal 10 al 21 giugno prossimi.

L’iniziativa è stata realizzata con l’intento di armonizzare gli interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza per arrivare a un intervento educativo e ricreativo che sia di sostegno alle famiglie del territorio per la prevenzione del disagio e la promozione della qualità della vita. Le attività si svolgeranno nel periodo indicato, dalle ore 9:30 alle 12:30, escluse le giornate di sabato e domenica.

La principale finalità del soggiorno è quella di offrire ai ragazzi un’occasione speciale di divertimento, di gioco e di educazione, attraverso la creatività, l’autonomia, l’amicizia e la vita in comune. Possono partecipare al Campus i ragazzi residenti e non nel Comune di Fossacesia di età compresa tra i 6 e i 13 anni di età compiuti o che hanno frequentato la terza media nell’anno scolastico 2018-2019. Le iscrizioni possono essere inviate agli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Fossacesia dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12.

Il numero massimo di partecipanti è di 50 bambini e si terrà conto della data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune. Le richieste di iscrizione dovranno essere compilate e corredate di certificato medico o autodichiarazione e dovranno pervenire esclusivamente al Protocollo del Comune di Fossacesia entro e non oltre le ore 12 di giovedì 6 giugno.

“Il Campus è pensato per fare capire ai ragazzi qualcosa in più del mondo in cui vivono, oltre che per farli divertire. Le lezioni saranno solo al mattino, ed ogni giornata sarà dedicata a un diverso argomento, di cui prima di tutto si parlerà e si socializzerà insieme. – evidenzia il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - ll Campus che proponiamo è una esperienza creativa, dove ogni bambino potrà provare la soddisfazione di fare cose divertenti. È anche un’opportunità importante per le famiglie”.