"Maradona y Pelé", ecco le immagini del video girato a San Vito marina

È finalmente online il video dei Thegiornalisti “Maradona y Pelé”, il singolo della band romana uscito una settimana fa.

Il video è stato girato sulla Costa dei Trabocchi, tra San Vito marina e Rocca San Giovanni, circa venti giorni fa. Tanto era stato il clamore per il soggiorno di Tommaso Paradiso in un hotel sulla costa [LEGGI QUI], proprio a San Vito, per girare le scene del video del singolo, pronto per essere la nuova hit dell’estate.

Poche immagini del lungomare di San Vito marina, all'alba, con il leader dei Thegiornalisti a cavallo, e di uno dei trabocchi, sotto la pioggia battente, con le luci della notte. Due i protagonisti, Tommaso Paradiso e la giovane attrice Benedetta Porcaroli in un’ambientazione che, in effetti, sa poco di Costa dei Trabocchi e più di saloon all’americana.