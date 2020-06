Inaugurata a Fossacesia la sede del FLAG Costa dei Trabocchi

A partire da sabato scorso, il FLAG Costa dei Trabocchi sarà operativo nel cuore di Fossacesia. E’ stata inaugurata infatti la sede della società consortile che si occupa di pesca sostenibile, economia del mare e sviluppo costiero e che avrà il suo quartier generale in Parco Bucciante.

I locali, che sorgono nello stesso edificio in cui opera la Polizia locale della città, sono stati messi a disposizione del FLAG Costa dei Trabocchi dal Comune di Fossacesia per volontà del sindaco Enrico Di Giuseppantonio che ha formalmente consegnato la struttura ai responsabili del consorzio, partecipando al brindisi benaugurale.

“Sono contento, - ha commentato il primo cittadino - perché il FLAG svolge un’azione molto importante che collega la pesca e tutte le attività correlate al nostro mare, alla Costa dei Trabocchi e al futuro del turismo della nostra zona. Abbiamo un mare pulito, eccellente, quindi, anche nella pesca ci distinguiamo. Sono grato agli amministratori del FLAG di aver accettato di essere ospitati nella nostra città e spero che anche gli altri Comuni collaborino con loro, insieme alla Regione, per rafforzare le loro attività che valorizzano e tutelano le nostre ricchezze”.

“Ringraziamo di cuore il sindaco Di Giuseppantonio, - ha sottolineato il presidente del FLAG Costa dei Trabocchi, Franco Ricci - perché si è messo subito a disposizione e ci ha dato la possibilità di avere una sede ampia in cui possiamo non solo lavorare, ma soprattutto stare a contatto con i pescatori e con chi deve operare con noi per dare un impulso alla Costa dei Trabocchi. Proprio per questo abbiamo scelto Fossacesia, e non ce ne vogliano gli altri Comuni, perché si trova in una posizione strategica per noi, proprio nel baricentro del nostro territorio di azione che si sviluppa da Francavilla al mare a San Salvo”.

I FLAG (Fisheries Local Action Group) sono gruppi di azione locale previsti dall’Unione Europea e formati da enti pubblici e operatori privati con l’obiettivo di progettare e realizzare interventi concreti per il miglioramento del settore della pesca e dei territori costieri. Il FLAG Costa dei Trabocchi, nato nel 2016 sulla base della precedente esperienza del GAC (Gruppo di Azione Costiera), comprende tutti i Comuni litoranei della provincia di Chieti.