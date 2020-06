I Lupi Marini complicano i piani del Real Cupello, Gissi matematicamente seconda

Il Gissi blinda il secondo posto che gli consente di giocare in casa la semifinale e l'eventuale finale dei play off per salire in Seconda. Oggi il big match con il Torrebruna fresco di conquista del campionato si è concluso con la vittoria di misura per 1 a 0. I granata sono scesi in campo ampiamente rimaneggiati dando spazio a chi non ha calcato troppo il terreno di gioco durante la stagione. La partita è stata decisa da un gol su calcio di rigore realizzato da Emanuele Suriano. Per il Torrebruna era l'ultima partita considerato il turno di riposo della prossima giornata.

Ancora aperti gli altri tre posti disponibili per gli spareggi. Al terzo posto ora c'è il Vasto United che ha pareggiato a San Salvo contro gli Aquilotti. I padroni di casa erano andati in vantaggio con Di Francesco che ha realizzato un eurogol sotto la traversa al 45'pt. Nella seconda frazione di gioco ha pareggiato Di Martino con un colpo di testa su calcio d'angolo al 75'st. I sansalvesi dovranno vincere la sfida in trasferta con l'Audax domenica prossima e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi.

Stesso risultato per l'altra formazione biancorossa che punta alla promozione, la Pro Vasto che oggi ha ricevuto proprio l'Audax Palmoli. Gli ospiti sono andati in vantaggio con Lucci, i padroni di casa hanno pareggiato i conti con Simone Carlucci.

Al quarto posto sale il Montazzoli che ha vinto 3 a 0 a tavolino contro il Real San Giacomo arrivato con gli uomini contati e ritiratosi dopo un infortunio.

Esce momentaneamente dalla zona che conta il Real Cupello, pur avendo gli stessi 50 punti del Montazzoli. La trasferta a Torino di Sangro è stata fatale per i ragazzi di mister Marra. I Lupi Marini infatti proprio oggi hanno centrato la prima vittoria della stagione. Finisce 3 a 1 per i padroni di casa che segnano con Daniele Valerio nel primo tempo direttamente da calcio d'angolo, Giuseppe Iezzi e Mattia Marchionno di testa su calcio d'angolo. I cupellesi domenica prossima riceveranno il Gissi già sicuro della seconda posizione.

Il Furci perde in casa dell'Atletico Vasto. Finisce 2 a 1 con le reti di Falcitelli e Fabio Ronzitti per i padroni di casa e di Stefano Cianciosi per i furcesi.

La New Robur ieri ha impattato 1 a 1 in casa con il Montalfano. Il solito Griguoli ha segnato la rete gialloverde, mentre per i castiglionesi il gol è stato segnato da Davide Magnacca su rigore.

LA CLASSIFICA

Torrebruna 65 (promossa in Seconda categoria)



Gissi 59

Vasto United 53

Pro Vasto 51

Montazzoli 50

Real Cupello 50

Aquilotti San Salvo 48

Furci 40

New Robur 39

Montalfano 37

Audax Palmoli 31

Atletico Vasto 25

Real San Giacomo 11

Carpineto Guilmi 8

Lupi Marini 7

Audax Palmoli - Aquilotti San Salvo

Real San Giacomo - Atletico Vasto

Vasto United - Lupi Marini

Montalfano - Montazzoli

New Robur - Carpineto Guilmi

Furci - Pro Vasto

Real Cupello - Gissi

Riposa Torrebruna