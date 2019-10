Fossacesia premiata con la Bandiera Verde Agricoltura 2018

Il Comune di Fossacesia ha ottenuto per la terza volta il Premio “Bandiera Verde Agricoltura”, già assegnato all’ente nel 2012 e 2015. È un'iniziativa promossa dalla CIA-Agricoltori Italiani, attraverso la quale si intende premiare comuni, aziende agricole e agrituristiche che si sono particolarmente distinte nelle politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio anche a fini turistici, nell'uso razionale del suolo, nella valorizzazione dei prodotti tipici legati al territorio, nell'azione finalizzata a migliorare le condizioni di vita ed economiche degli operatori agricoli e più in generale dei cittadini.

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi a Roma nella sala Protomoteca del Campidoglio. Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, da Roma, non nasconde la sua soddisfazione. “È un grande riconoscimento alle nostre tradizioni agricole ed all’impegno che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per valorizzare un comparto che, assieme al turismo, può garantire uno sviluppo sostenibile del nostro territorio - dichiara il sindaco -. Gli interventi volti a promuovere le produzioni tipiche stanno dando buoni frutti. Abbiamo imprenditori agricoli davvero bravi. Ciò è testimoniato dal fatto che tra i tanti candidati, è stato anche riconosciuto e premiato l’attività del Comune di Fossacesia”.

“Tradizione ed innovazione – aggiunge Di Giuseppantonio – sono l’impegno che l’amministrazione comunale continuerà a portare avanti per il settore agricolo poiché può diventare fonte di reddito per i giovani che potranno valorizzare la terra dei loro padri e nonni ed offrire ai consumatori prodotti sani e genuini, ingredienti tipici della dieta mediterranea che costituisce oggi un punto di riferimento per la corretta alimentazione a livello planetario. Fossacesia si conferma modello ed esempio ed assume un ruolo concreto nell’ambito del comprensorio, mettendo a disposizione le proprie competenze affinché si possa concretizzare una svolta favorevole allo sviluppo di aree più vaste del nostro territorio”.