Straordinari e licenziamenti, Usb proclama sciopero in Sevel

“Dopo oltre 50 turni di straordinari e recuperi produttivi, Sevel ha avuto il coraggio di non rinnovare il contratto a 28 giovani lavoratori e continua ad utilizzare sabati lavorativi come se nulla fosse, con il consenso di chi ha firmato, per i lavoratori, il peggior contratto degli ultimi 30 anni”.

A dirlo è la Rsa di Usb (Unione Sindacale di Base) in Sevel che ritiene assolutamente inaccettabile questo comportamento dell’azienda, ribadendolo anche nel recinto incontro al Ministero del Lavoro, lo scorso 31 ottobre.

“Questo è il risultato delle scelte fatte, da parte di molti, di accettare supinamente il Jobs act ed il CCSL e che dimostra quanto la servile politica sindacale produca tanti danni per i lavoratori. L’Usb - afferma la nota - guardando ad un futuro prossimo, in cui la digitalizzazione del lavoro (industria 4.0) produrrà massicce perdite occupazionali, continua ad opporsi a queste metodologie di organizzazione e gestione del lavoro dove, inoltre, va ancora denunciato: i lavoratori continuano a subire carichi di lavoro assurdi che stanno favorendo l'aumento di patologie dovute proprio a questo stile di vita. L’Usb continua a fare della lotta la propria bandiera poiché unico mezzo democratico per combattere abusi e rivendicare i diritti”.

L’Unione Sindacale di Base ritiene, invce, la riduzione degli orari di lavoro e la ripartizione degli stessi “uno dei modi più efficaci per rispondere ai guasti provocati dalla crisi economica”.

Per questi motivi il sindacato chiede nuove assunzioni di giovani del territorio ed in primis quella dei 28 appena mandati a casa senza giusta causa, il ripristino dell’art. 18 per tutti i lavoratori, la riduzione progressiva dell’orario settimanale di lavoro, che vengano ripristinati i 40 minuti di pausa giornaliera, che si torni a trattare per aumenti salariali veri e premi di produttività che rispecchino la realtà. E proclama uno sciopero in tutto il sito Sevel per tutti i turni di lavoro straordinario previsti per il mese di novembre 2018: turbo B sabato 10 novembre, turno A sabato 17 novembre, turno C domenica 18 novembre.