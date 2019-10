Fossacesia, 1 milione e 440 mila euro per la bonifica dell’ex discarica comunale

Un milione e 440 mila euro per il progetto presentato dal Comune di Fossacesia per la bonifica della discarica dismessa, situata nei pressi del cimitero comunale. E’ quanto stanziato dalla Regione Abruzzo, nell’ambito del Programma "Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud", [LEGGI QUI tutti gli interventi previsti dal Masterplan].

Gli interventi sull’ex impianto comunale riguarderanno la delimitazione dell’area di discarica; la regimentazione delle acque piovane; l’asportazione del materiale inquinante; la realizzazione di opere di sostegno delle parti instabili; drenaggio perimetrale del corpo dei rifiuti; realizzazione del capping con il quale verrà coperta l’ex discarica.

Le procedure per l’appalto dei servizi di progettazione saranno avviate appena verrà formalizzata la concessione del finanziamento. “Raccogliamo il frutto di un intenso lavoro che abbiamo svolto in questi anni – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Le nostre argomentazioni, sostenute in vari incontri avuti con il Dipartimento delle Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali nonché con il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo ed il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Mario Mazzocca, circa la necessità d’intervenire per bonificare l’area sotto l’aspetto ambientale ed evitare smottamenti di una parte dell’impianto verso Fosso San Giovanni, hanno avuto la giusta attenzione. Il risanamento dell’area - conclude - ci permetterà di poter eseguire dei lavori di rinverdimento della zona che andrà a migliorare gli spazi verdi della città”.