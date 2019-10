Investimenti per 14,5 milioni di euro per l’automotive in Abruzzo

Un investimento di oltre 14,5 milioni di euro per il territorio abruzzese - con ricadute significative soprattutto per lo sviluppo del Ducato Sevel e di tutto l’indotto – con un cofinanziamento da parte della Regione Abruzzo (Fondi Par Fsc e Por Fesr 2014-20) pari a quasi 8 milioni.

Si parlerà di questo, ma anche delle prospettive future per il settore Automotive in Abruzzo, nell’incontro in programma martedì 30 ottobre 2018 dalle 16.30 presso il Polo Innovazione Automotive a Santa Maria Imbaro, dal titolo: “Presentazione risultati progetti di ricerca automotive Par Fsc Abruzzo e Por Fesr 2014-20 e linee strategiche per la programmazione del Polo Automotive 2018-20”.

All’evento parteciperanno gli aderenti al Polo di Innovazione Automotive (tra i quali Fca, Honda, Tecnomatic, IMM e molte delle aziende dell’indotto), che presenteranno i risultati dei progetti – tutti già conclusi – che hanno coinvolto le aziende del settore (abruzzesi e non) impegnate nei ‘nuovi temi’ dell’industria automotive e 4.0: alleggerimento dei veicoli, riduzione dei consumi e delle emissioni, miglioramento del rapporto costi/performance, sicurezza, innovazioni di prodotto e processo. Presenti all’evento anche numerosi rappresentanti datoriali e sindacali e rappresentanti istituzionali.

Nel corso dell’incontro sono inoltre previsti vari interventi, tra i quali quelli di Giuseppe Ranalli, presidente del Polo Innovazione Automotive, che illustrerà “Le linee strategiche di ricerca del Polo nel periodo 2018-20” ed Enrico Pisino, presidente del Cluster “Trasporti Italia 2020” su “Veicolo connesso e nuove sfide per la mobilità”.

Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Lolli, presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo sulle “Politiche della Regione Abruzzo per l’automotive e metalmeccanica con riferimenti alle importanti ricadute sul territorio”.