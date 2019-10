Rapinatori in azione anche ad Atessa: in tre assaltano la Bcc di Piazzano

13.20 - Il bottino sarebbe esiguo e consisterebbe in qualche busta di monete e banconote di piccolo taglio. Due sono entrati armati di taglierini (e non di pistola come emerso in precedenza), mentre il terzo complice era in attesa in auto. L'allarme è stato azionato subito, per questo i due si sono dati alla fuga. L'auto è stata ritrovata poco dopo dai carabinieri, abbandonata nel parcheggio di una chiesa; la fuga sarà quindi proseguita a bordo di un altro mezzo.

RAPINA A PIAZZANO - Non solo Vasto. Poco prima del colpo avvenuto alla Bper di via Tobruk [LEGGI], un'altra rapina è stata messa a segno in val di Sangro. A Piazzano di Atessa, poco prima delle 11, tre malviventi sono entrati in azione impugnando una pistola nella locale filiale della Bcc Sangro Teatina; almeno 4 persone tra dipendenti e clienti hanno accusato malori e sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118.

I tre avevano i volti parzialmente coperti da sciarpe e cappelli e hanno agito in pochi minuti. Si sono fatti consegnare il denaro dai cassieri e sono fuggiti a bordo di una Fiat Uno verde. Carabinieri e polizia stanno istituendo posti di blocco nella zona.

In aggiornamento