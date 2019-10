Fossacesia tra le mete pubblicizzate nelle aree di servizio autostradali

L’Amministrazione comunale di Fossacesia ha inviato una richiesta alla Sarni, la società che conta 116 punti di ristorazione lungo la rete autostradale italiana, perché valuti l’opportunità di inserire Fossacesia fra le località da promuovere, a livello turistico, nelle proprie aree di servizio. “Fossacesia - evidenzia il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -, è una delle località suggestive della Costa dei Trabocchi e presenta una spiccata vocazione turistica dimostrata in particolare dal triplicarsi della popolazione durante il periodo estivo. Molti infatti scelgono di venire da noi a trascorrere le proprie vacanze estive soprattutto per il suo mare le cui acque, secondo i dati riportati dall’Arta, risultano essere eccellenti”.

Bandiera blu da 17 anni consecutivi, Fossacesia oltre che per il suo mare, è conosciuta anche per le sue bellezze storiche ed architettoniche. Sul meraviglioso promontorio di Venere infatti sorge l’abbazia di San Giovanni in Venere, un monumento di origine benedettina che dal 2017 è stato inserito, con apposito decreto ministeriale, fra i complessi monumentali d’Italia. Ogni anno l’abbazia è oggetto di visita da parte di oltre 10mila turisti, che scelgono questo luogo non solo per la sua storia e per la sua inopinabile bellezza architettonica, ma anche per il suo valore paesaggistico.

Famosa anche per le sue specialità enogastronomiche, Fossacesia da anni ormai è parte del circuito delle Città dell’Olio e del Vino. “Alla luce di quanto esposto - concludono il sindaco ed il suo vice Paolo Sisti - si chiede di voler ospitare Fossacesia, così come è stato fatto per Vasto, nei frequentatissimi punti di ristoro situati nelle aree di servizio delle autostrade per consentirne la promozione turistica attraverso uno strumento di straordinaria efficacia, qual è quello offerta dal gruppo Sarni ”.