Fossacesia, incontro con l’Ater per la gestione degli alloggi popolari

Si è svolto l’11 ottobre scorso un importante incontro nel Comune di Fossacesia con al centro la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nella riunione con l’Amministrazione comunale, presente anche il vice sindaco Paolo Sisti, il commissario dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Lanciano, Gianni Forchetti, accompagnato da alcuni funzionari, è stato concordato di conferire all’Ater la gestione di tutti gli alloggi, 16 in tutto, di edilizia pubblica residenziale di Fossacesia, oltre a quelli che sono già di proprietà dell’Ater.

“Un accordo che permetterà di migliorare il management degli immobili in termini di manutenzione, verifica e controllo – afferma il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. L’Ater allargherà la sua gestione complessiva sulle abitazioni presenti, potendo inoltre programmare al meglio costi e tempi d’intervento”.

L’Amministrazione comunale ha colto l’occasione per porre all’attenzione del Commissario Forchetti un altro grave problema. “Abbiamo chiesto all’Azienda di programmare ulteriori investimenti a Fossacesia – aggiunge Di Giuseppantonio -, perché si possano realizzare altri alloggi di edilizia residenziale pubblica per far fronte alla crescente domanda che quotidianamente ci giunge da parte di numerose famiglie in difficoltà”.