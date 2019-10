Lavori sulla ss16, barriere più belle per la Costa dei Trabocchi

La Costa dei Trabocchi sarà presto più caratteristica. L’Anas, infatti, dopo una serie di incontri avuti con le amministrazioni comunali di Fossacesia, Rocca San Giovanni e San Vito Chietino, interverrà in alcuni tratti della statale 16, sulla parte che s’affaccia sul mare, per sistemare delle barriere in legno e acciaio.

I lavori di installazione, tra Fossacesia Marina e San Vito Marina, dovrebbero iniziare tra poche settimane ed interessano circa due chilometri della strada costiera.

“Un intervento che abbellirà ulteriormente la nostra costa. – afferma il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. L’idea, per la quale abbiamo coinvolto i sindaci di San Vito e Rocca, Bozzelli e Di Rito, trovando la massima disponibilità, è stata sviluppata sulla base che le protezioni andavano sostituite. La scelta delle barriere in legno e acciaio è avvenuta nel rispetto dell’ambiente e arrederà la SS16 seguendo l’esempio di altre famose strade costiere italiane”.

L'Anas, inoltre, sta per completare i lavori di pavimentazione dell’importante arteria e avvierà presto nuovi interventi per lo sfalcio delle erbe per renderla più sicura.