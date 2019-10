Villa Santa Maria, alla rassegna dei cuochi con Ivan di Masterchef

40 candeline per la rassegna dei cuochi di Villa Santa Maria che fino a domani, domenica 14 ottobre, animerà le vie del borgo tra eventi, incontri e degustazioni.

40 candeline da spegnere alla grande con lo show cooking dello chef Ivan Iurato, a Villa Santa Maria, direttamente dalla seconda edizione Masterchef Italia.

Uno chef, nella patria degli chef, per presentare un primo piatto semplice ma particolare da riproporre anche a casa, e in attesa della sua prossima partecipazione a Masterchef All Star, a dicembre su Sky, gli abbiamo chiesto che aria si respira qui in Abruzzo.