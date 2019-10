Gustando Rocca San Giovanni, alla scoperta del borgo tra sapori e musica

Torna anche per quest’anno il tradizionale evento “Gustando Rocca San Giovanni, alla scoperta del borgo” la manifestazione enogastronomica che da anni anima le vie di uno dei borghi più belli d’Italia. Sabato 13 e domenica 14 ottobre, infatti, i vicoletti di Rocca San Giovanni saranno protagonisti di un evento dal sapore tradizionale, ma in gran parte rinnovato nell’organizzazione e nel programma.

Da quest’anno, infatti, l’amministrazione comunale di Rocca San Giovanni, guidata dal sindaco Gianni di Rito, ha voluto affidare la gestione dell’evento alla neonata associazione “Noi Costa dei Trabocchi” nata dall'omonimo gruppo Facebook con oltre 55mila iscritti.

Ricchissimo il programma previsto per le due giornate. Si partirà dalle ore 17 di sabato 13 ottobre quando piazza degli Eroi si animerà con i giochi di una volta per grandi e piccini, che potranno divertirsi con attività finalizzate alla scoperta della storia, del territorio e delle antiche tradizioni e dei materiali utilizzati dai nostri antenati.

A partire dalle ore 18.30 si alzerà poi il sipario sugli stand enogastronomici che si svilupperanno per le vie del centro storico in un percorso che andrà alla scoperta dei sapori e dei saperi del borgo. La serata di sabato sarà allietata dalla musica popolare itinerante di Marco Petrucci e degli StruCkulatore Folk per concludersi, a partire dalle ore 22, con il concerto rock dei Fanck Rock Explosion.

Domenica 14 ottobre si inizierà sin dalla mattina, quando dalle ore 9 sarà possibile assaporare e acquistare i prodotti di una volta direttamente dal Mercato Contadino, organizzato dall’associazione Mercato Scoperto di Lanciano. Anche per la domenica, sia la mattina che il pomeriggio, grandi e piccini potranno dilettarsi nei giochi di una volta. Novità assoluta per questa edizione sarà la possibilità di trascorrere insieme il pranzo della domenica. L’associazione Noi Costa dei Trabocchi infatti da quest’anno ha pensato di tenere aperti gli stand enogastronomici anche per il pranzo cosicché, a partire dalle 12, sarà possibile degustare i vari piatti.

Per il pomeriggio, dalle ore 17, l’associazione Ericle D’Antonio, in occasione della giornata dei Borghi più belli d’Italia, ha organizzato una visita guidata gratuita alla scoperta del borgo medievale. Sempre all’insegna dell’arte, per entrambe le giornate sarà possibile visitare le mostre personali “Arte del mare” di Franco Annecchini, le opere artistiche di Cinzia Corti e quelle di Marco Blandini.

A partire dalle ore 19 di domenica 14 ottobre il gruppo musicale Lu sole allavate e Marco Petrucci animeranno le vie del borgo con note di musica popolare da ballare e cantare. Presenti nelle due giornate i mercatini di artigianato.