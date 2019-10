40 candeline per la Rassegna dei Cuochi di Villa Santa Maria

Cifra tonda per la Rassegna dei Cuochi di Villa Santa Maria che quest’anno spegne le 40 candeline e, da venerdì 12 a domenica 14 ottobre, animerà le vie del borgo tra eventi, incontri e show cooking.

Si parte venerdì 12, alle ore 16 con l’accoglienza e, come di consueto la Santa messa con a seguire la processione con l’urna del Santo.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, sarà poi tutto un susseguirsi di appuntamenti ed incontri per appassionati dal Campionato della Cucina per Casalinghe, al corso di degustazioni e aperitivi a cura di AIBES e IPSSAR di Villa Santa Maria. Tanti gli incontri didattici per parlare di cibo e salute, sport e bambini, con cuochi ed esperti del settore per guardare il cibo oltre il piatto sulla tavola imbandita.

Quattro gli show cooking nelle due giornate. Sabato 13, alle ore 17, con lo chef, concorrente di Masterchef, Ivan Iurato e alle 19 con il finalista di Hell’s Kitchen Italia 2017, chef Tommaso Oliveri, sempre in largo San Francesco Caracciolo. Domenica 14, alle ore 17, sarà la volta dello chef Sabatino Lattanzi, dal ristorante Zunica di Civitella del Tronto e alle 18, si prosegue con lo show cooking dello chef Alessandro Circiello.

Non mancheranno di certo momenti di conviviali e divertimento come, ad esempio, la cena nel centro storico con gli chef di Villa Santa Maria e, per concludere la quarantesima edizione, lo show del comico di Zelig Leonardo Manera, domenica 14 ottobre, alle ore 19, in largo San Francesco Caracciolo.