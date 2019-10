Sant’Eusanio del Sangro, incontro su Alzheimer e demenza senile

Incontro informativo domani, 11 ottobre, a Sant'Eusanio del Sangro, alle 18.30, nella sala comunale, per trattare i problemi legati alla demenza senile e all'Alzheimer, patologie sempre più diffuse tra la popolazione.

L'iniziativa è promossa dal Comune e dalla onlus SocialFrentanoSangro di Lanciano che, da alcuni mesi, sta portando avanti il progetto "A mano a mano" che vuole essere di supporto alle famiglie alle prese con queste difficili malattie. "Il progetto - ricorda Luigi Lauria, coordinatore dell’associazione - punta ad incrementare le conoscenze sugli aspetti medici e psicologici della patologia, ad aumentare le competenze gestionali e a fornire gli strumenti teorico-pratici per affrontare la malattia e i cambiamenti che ne derivano”.

Il progetto è portato avanti dalla psicologa e psicoterapeuta Libera Liana Diana. "Si tratta - evidenzia ancora Lauria - di un primo appuntamento, che speriamo di poter ripetere e portare anche in altri comuni".

Sempre nell'ambito di questo progetto, il prossimo 20 ottobre, a Lanciano, nella sede della onlus, in via per Fossacesia 168, le famiglie potranno incontrare e confrontarsi con il neurologo Maurizio Maddestra, mentre il 24 novembre per chiarimenti e approfondimenti sarà a disposizione il geriatra Francesco Paolo Colacioppo.