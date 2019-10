In mostra a Orsogna la Grande Guerra raccontata dalla Domenica del Corriere

A cento anni dalla fine della Prima guerra mondiale, il Centro polivalente di Orsogna ospita un’interessante mostra dedicata a 34 pannelli tratti da copertine e pagine della Domenica del Corriere pubblicate tra il 1914 e il 1918, che raccontano per testi e immagini uno dei conflitti più sanguinosi della storia dell’umanità.

L’evento è stato inaugurato giovedì scorso, alle ore 10.30, alla presenza degli alunni delle scuole medie e del sindaco di Orsogna, Fabrizio Montepara. A presentare e illustrare i pannelli esposti è stato il presidente dell’associazione amici di Bocca del Serchio, Alberto Gradin.

La mostra, aperta a tutti fino al prossimo 10 ottobre, ogni giorno dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 17 alle 19.30, è itinerante in Italia e ha il patrocinio dell’Istituto nazionale per la guardia d’onore alle Reali tombe del Pantheon e della Struttura di missione per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra della Presidenza del Consiglio dei ministri.

“L’obiettivo - spiega il sindaco Montepara - è di mantenere viva la memoria storica di questo evento tragico e glorioso, che contribuì a unire, sia pure nel dolore, quella che era una giovane nazione”.