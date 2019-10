Cobas: "Alla Fca di Atessa sciopero contro straordinari e ritmi lavorativi troppo intensi"

Sciopero dello straordinario nei turni di sabato 6 e 13 ottobre e domenica 7 ottobre alla Fca di Atessa. L'hanno indetto Confederazione Cobas, Cobas Fca Atessa, Cobas Ep Chieti.

"Continueremo a scioperare - si legge in una nota del sindacato - contro lo straordinario e l'intensificazione dei ritmi di lavoro, che ci toglie perfino il diritto a godere di almeno di un giorno di festività alla settimana. Non fosse altro per recuperare le forze, oltre che per poter coltivare le nostre relazioni private e sociali. La differenziazione salariale che domina nell'automotive in Val di Sangro non è più sopportabile. La miriade di cotnratti, che caratterizzano le fabbriche della zona, grazie anche a sindacati spesso iper-collaborativi, ci costringe ad una conflittualità continua per mantenere il nostro stato di dignità come persone".