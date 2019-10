Delegazione della Federazione Abruzzesi di Toronto in visita a Fossacesia

E’ stata accolta nei giorni scorsi dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, presso la sala del consiglio comunale, una delegazione di soci della Federazione Abruzzesi di Toronto, un club nato in Canada che raccoglie ben 24 federazioni abruzzesi che, ben 35 anni fa, si sono messe insieme per raggruppare tutti gli abruzzesi emigrati nelle terre canadesi.

Il gruppo, composto da una trentina di persone, ha intrapreso nei giorni passati un viaggio di 14 giorni che lo ha portato a visitare le tappe più significative della Sicilia e dell’Abruzzo. In Abruzzo, oltre a Città Sant’Angelo, alle Grotte di Stiffe e Celano, il gruppo di canadesi ha scelto di far visita a Fossacesia per ammirare il complesso monumentale di San Giovanni in Venere e la Costa dei Trabocchi.

“Mi fa sempre piacere ricevere i nostri abruzzesi che anni fa, per lavoro, hanno dovuto lasciare le nostre terre ed emigrare all’estero – commenta il primo cittadino, Enrico Di Giuseppantonio – Mi gratifica molto sapere che nonostante i tanti anni trascorsi all’estero, il loro attaccamento al nostro territorio resta sempre forte. Dovremmo ricordarci più spesso, anche noi, di quel che siamo stati e soprattutto dovremmo preservare per la nostra terra lo stesso amore che nutrono i nostri concittadini all’estero”.