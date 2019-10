Fossacesia, potenziato il CUP del Distretto Sanitario

Il Centro Unico di Prenotazione nel Distretto Sanitario di Base di Fossacesia verrà potenziato dal prossimo 1 ottobre. Aumentano, infatti, i giorni in cui i servizi offerti dal CUP di via Polidori ai cittadini passano da 3 a 5.

Resta invariato, invece, il servizio prelievi. La decisione è stata presa dalla Direzione Sanitaria della Asl 2, Lanciano-Chieti-Vasto su proposta dell’Amministrazione comunale di Fossacesia. I nuovi orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13 e comprendono l'accettazione dei prelievi in 3 giorni della settimana.

“Il Distretto Sanitario di Fossacesia registra una presenza notevole di cittadini , provenienti da tutto il circondario - spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Per far fronte alla crescente domanda, abbiamo ritenuto opportuno ed importante far potenziare il servizio per tutta la settimana, in modo da garantire una gestione delle prenotazioni necessarie per l'erogazione di vari servizi. Per questo ringraziamo la direzione dell’Asl”.