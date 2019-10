Fossacesia, viabilitÃ  piÃ¹ scorrevole per il Polo Scolastico

La giunta comunale di Fossacesia ha valutato, e successivamente approvato, la proposta di acquisto delle aree perimetrali il Polo Scolastico comunale in viale San Giovanni in Venere.

“E’ un passo che abbiamo deciso di fare per far fronte alle esigenze in ordine alla viabilità ed ai flussi di traffico di accesso ed uscita dal Polo Scolastico, che sono sempre crescenti - spiega il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Si tratta di adottare delle misure per la riorganizzazione dei percorsi carrabili e pedonali, che richiedono un’attenzione sempre maggiore nel rispetto e tutela massima della sicurezza delle persone. Il Polo, come si sa, - prosegue Di Giuseppantonio - ospita da gennaio scorso la nuova scuola dell’infanzia, oltre alla scuola media, realizzata nel 2008, e sono in corso le procedure per programmare la realizzazione di una nuova palestra scolastica a servizio dell’intero polo. Gli interventi che potranno essere fatti in viale San Giovanni in Venere, ci consentiranno di realizzare percorsi alternativi per l’accesso e l’uscita dal Polo Scolastico”.

Le aree che saranno interessate sono quelle in aderenza al perimetro sud-est del Polo Scolastico, fino all’altezza di un frantoio , e quella posta nella zona nord-est del Polo, che permetterà il collegamento all’attuale sede stradale adiacente il cimitero comunale del capoluogo.