Sevel festeggia 6 milioni di veicoli prodotti

Sei milioni di veicoli prodotti. E’ l’importante record raggiunto dallo stabilimento Sevel in Val di Sangro. Il mezzo con cui si è raggiunto il primato è un Ducato Natural Power, in rappresentanza della gamma a metano di Fiat Professional, la più ampia del mercato.

Acquistato da un cliente italiano per il trasporto persone, il veicolo da record testimonia il legame indissolubile tra il modello best seller di Fiat Professional e lo stabilimento Sevel di Atessa, il più grande stabilimento di veicoli commerciali leggeri d’Europa.

Nel 1981 lo stabilimento Sevel occupava poco più di 600 persone, per una capacità produttiva di settanta veicoli al giorno. Oggi, invece, il sito produce circa 1200 unità giornaliere in un eccezionale numero di configurazioni diverse. L’impianto è uno dei più flessibili al mondo, per livello di specializzazione e organizzazione delle prestazioni di lavoro.

E oggi, festeggia alla grande con il veicolo numero 6 milioni uscito dalle proprie linee.