200mila euro per il rifacimento delle strade di Fossacesia

Dopo anni si sbloccano i finanziamenti grazie ai quali sarà possibile procedere alla sistemazione di alcune strade di Fossacesia. L’Amministrazione comunale, infatti, comunica l’avvio della fase esecutiva dei lavori di manutenzione delle strade comunali a maggior transito e particolarmente gravate dal degrado del tappeto d’usura.

Gli interventi previsti, per una spesa complessiva di 200mila euro, saranno realizzati mediante contrazione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. I lavori avranno inizio il prossimo 24 settembre e saranno ultimati in 45 giorni.

Salvo avverse condizioni meteo, seguiranno questo calendario. Primo lotto: via Polidori, viale dei Pioppi, via Bonacci. Secondo lotto: via delle Croci, via Vigna del Signore, via XIV Luglio, piazzale Palestra I Maggio, via Cozzonello, via Fonte delle Cave (tratto a monte). Terzo lotto: via Fonte delle cave (lato a valle), via Levante, via Lungomare (tratto nord.) Quarto lotto: via Canaparo, via San Silvestro, via Radicandoli, via Colle Castagno, via Cupa Sant’Agnese.

Per quanto riguarda via Sangro e altre strade cittadine, la data degli interventi sarà comunicata successivamente. Nel frattempo, la Provincia di Chieti, nel corso di un incontro che il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha avuto con il delegato alla Viabilità Arturo Scopino, ha reso noto finalmente che a breve inizieranno le operazioni di asfaltatura previsti sulla Lanciano-Fossacesia, per un importo di 97mila euro. Sempre sulla medesima arteria, è previsto un altro intervento, con somme certe del Masterplan di complessivi 335mila euro, il cui progetto definitivo-esecutivo sarà pronto entro il mese di settembre.

Per quanto riguarda le strade di Fossacesia indicate più sopra, le stesse saranno oggetto di divieto di sosta permanente (per la settimana interessata) e chiusura al traffico temporaneo (dalle ore 7 alle 18, a seconda delle necessità e come indicato nella cartellonistica che sarà posizionata preventivamente ai lavori).

“Si tratta di interventi che erano particolarmente attesi dai nostri cittadini e che rientravano nel nostro programma amministrativo. – ha affermato Enrico Giuseppantonio - Sono lavori importanti sul fronte della manutenzione delle nostre strade, volti a superare le criticità rilevate, a dare maggiore sicurezza agli automobilisti e ai pedoni e rendere più agevole il flusso del traffico”. “Abbiamo dovuto attendere molti mesi ma alla fine possiamo procedere con i lavori. Sulla base delle vigenti norme, infatti, siamo riusciti a contrarre il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti solo ora – precisa il consigliere comunale, Danilo Petragnani, con delega ai Lavori Pubblici -. Per alcune strade è previsto il rifacimento completo dell’asfaltatura per altre sarà solo parziale. Gran parte della viabilità cittadina potrà tornare così ad essere efficiente e sicura”.