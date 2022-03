Mercato della Costa dei Trabocchi, grande successo sul lungomare di Fossacesia

“I risultati della prima edizione del Mercato della Costa dei Trabocchi non solo sono buoni, ma entusiasmanti. La formula di puntare sui prodotti del nostro territorio è riuscita ad attirare turisti e villeggianti. Ed era l’obiettivo che ci eravamo prefissi”.

E’ il bilancio che traccia il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio a conclusione della rassegna che, dal 14 luglio al 26 agosto, ha caratterizzato il lungomare di Fossacesia. “Risultati positivi sono stati evidenti sotto molti punti di vista dai quali ripartire per la prossima edizione. Il Mercato è stata l’occasione per porre l'accento su cosa può offrire la nostra Costa, far scoprire un territorio attraverso i suoi sapori, le sue colture, le tradizioni alimentari anche sotto l’aspetto enogastronomico - aggiunge Di Giuseppantonio -. E il merito va riconosciuto ai produttori che hanno voluto aderire alla nostra iniziativa”.

“Non posso che essere soddisfatto soprattutto perché il successo riscosso ha visto premiato un lavoro organizzativo durato oltre un anno - afferma il consigliere comunale di Fossacesia, Lorenzo Santomero, che ha la delega alle politiche per l’Agricoltura, alla Città d’Identità (Città del Vino e Città dell’olio) -. Un’iniziativa che sono riuscito a portare avanti grazie al fattivo sostegno e incoraggiamento di molti produttori e del sindaco Di Giuseppantonio. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutte le aziende del settore che hanno aderito e che hanno partecipato con lo spirito di promuovere e valorizzare alcune specialità del territorio. E’ stata un’esperienza sperimentale ma l’afflusso di turisti che abbiamo riscontrato ci ha fornito molte indicazioni per migliorarci. Siamo infatti già proiettati verso il Mercato della Costa dei Trabocchi 2019, con proposte che cercheremo di mettere in campo e che sono scaturite nel corso della riunione che la nostra Amministrazione ha avuto con gli espositori a conclusione di questa prima e soddisfacente edizione”.