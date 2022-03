Cade mentre gioca al mare, bimba di 9 anni soccorsa in eliambulanza a Torino di Sangro

Spavento e diversi traumi per una bambina di 9 anni di Roma che nel pomeriggio di oggi è caduta mentre si trovava in spiaggia in un lido balneare di Torino di Sangro in località "Le Morge".

Le urla della piccola, in vacanza nel piccolo comune con la famiglia, ha richiamato i turisti presenti in spiaggia che hanno subito allertato la guardia medica turistica. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno ritenuto necessario richiedere l'intervento dell'eliambulanza da Pescara.

La bambina è stata trasportata in codice rosso all'ospedale "Santo Spirito" della città adriatica dove le sono stati riscontrati un trauma cranico con ferita lacerocontusa alla testa e un trauma bacino.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione diretti dal maresciallo Michele Cefaratti. I militari dovranno accertare la dinamica di quanto accaduto a partire dalla caduta: pare che in pochi abbiano assistito all'incidente. Secondo la primissima ipotesi la piccola sarebbe caduta da uno scivolo in spiaggia, ma secondo una successiva ricostruzione questa sarebbe avvenuta da un muretto vicino all'area giochi.

La giovane turista non è in pericolo di vita. "Per fortuna si è trattato più di spavento che di qualcosa di più grave – dice a zonalocale.it il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso – La bambina aveva era ferita e ha perso del sangue. La guardia medica ha subito allertato il 118 per precauzione".