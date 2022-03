Palio delle Quintane ad Archi, Piane d’Archi vince la seconda edizione

Piane d’Archi si è aggiudicata il podio della seconda edizione del “Palio delle Quintane” che si è tenuto domenica scorsa ad Archi in località Canala. La contrada ha vinto una somma non in denaro ma da investire per apportare delle migliorie o realizzare un’opera nella contrada stessa.

Grande partecipazione alla gara quando dieci rioni si sono sfidati nella competizione che ha coinvolto numerosi archesi, accorsi come pubblico a sostenere i propri quartieri, e molti cavalieri anche da fuori regione.

“E’ stata una bella edizione – ha commentato il sindaco Mario Troilo – ringrazio tutti quanti hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione che negli anni ha sicuramente una grande prospettiva di crescita”.

Ogni rione si è affidato alla maestria di un cavaliere, abbigliato con un mantello medievale a ricordare le origini del borgo di Archi; i dieci cavalieri hanno gareggiato lungo un percorso di 100 m cercando di centrare con una lancia gli anelli appesi nel tragitto. Decisamente scenografica la gara che si è svolta in un’ampia area verde ai piedi del paese.

L’evento è iniziato dalla mattina quando, prima della competizione pomeridiana, cavalli e cavalieri hanno percorso una passeggiata di circa 20 km tra boschi e vicoli di Archi, godendo delle ricchezze paesaggistiche di questo antico borgo che porta con sé storia, tradizioni e natura incontaminata.

“L’evento – ha aggiunto il sindaco – è un modo per promuovere il nostro territorio attraverso le sue peculiarità paesaggistiche che sono un incanto e mediante la riscoperta della storia. Non a caso quest’anno la vestizione dei cavalieri ha ricordato la tradizione medievale della quintana”.

Nell’attesa di conoscere come la contrada vincitrice Piane d’Archi investirà la vittoria del palio, il “Palio delle Quintane” dà appuntamento all’edizione 2019.