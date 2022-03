Sarah Rulli e Giampaolo Bandini in concerto con l’associazione MusArt

Al via la prima stagione di concerti dell'associazione MusArt di Lanciano. I primi tre appuntamenti ospitano uno dei più apprezzati chitarristi sulla scena concertistica internazionale, Giampaolo Bandini, che insieme all'eclettica flautista lancianese Sarah Rulli dà vita ad un viaggio musicale affascinante, inconsueto ed emozionante intorno al mondo.

Dalle danze popolari rumene di Bartok alle miniature esotiche di Tansman, passando per le immancabili sonorità argentine di Pujol, fino ad arrivare nei Balcani con le danze popolari di Tadic ed in Europa con la musica di Ibert e Rossini. Tanti e diversi i mondi musicali esplorati, tante le sonorità ed i colori ricercati, grazie anche all’uso del flauto in sol, dell’ottavino e del dizi cinese.

Suoni dal mondo, ecco le date dei concerti: 4 agosto a Villa Santa Maria, il 5 agosto a Rocca San Giovanni, il 6 agosto a Paglieta. I concerti, organizzati in collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali, avranno ingresso libero e inizieranno alle 21,30.