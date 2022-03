Giovanni Cacioppo ad Archi con lo spettacolo "Vita da bar"

L’esilarante comicità di Giovanni Cacioppo sarà di scena ad Archi il 10 agosto. Nel cuore del borgo autentico definito “terrazza sul Sangro”, in piazza Marconi, si esibirà il noto cabarettista portato alla ribalta dal seguitissimo programma televisivo “Zelig”. “Vita da bar” è il titolo dello spettacolo del famoso comico siciliano che ha iniziato a muovere i primi passi più di vent’anni fa, prendendo parte, negli anni Novanta, a numerosi programmi televisivi come il "Maurizio Costanzo Show", "Tivù cumprà" con Mirabella e Garrani, Zelig, “Che tempo che fa” e “Colorado Cafè”.

Meno nota ma molto cospicua è la sua carriera come attore. In teatro rappresenta "L'uovo e la patata" (1995), "In nomine patris", "Io labora", il monologo "Aprite quella porta (per piacere)" e partecipa con Paolo Rossi allo spettacolo "Romeo & Juliet – una serata di delirio organizzato".

Per il cinema recita con Aldo, Giovanni e Giacomo nei grandi successi “Così è la vita” e “La leggenda di Al, John e Jack”. Partecipa anche ai film “Lucignolo” con e di Massimo Ceccherini, “Al momento giusto” con Giorgio Panariello e “Tutti all'attacco” con Massimo Ceccherini e Dado. Nel 2016 veste i panni di Aldo nel film di Luca Miniero “Non c'è più religione”. Divertentissimi gli sketch di Zelig sulla “banda di Testa di Cane” che lo hanno reso famoso.

Prima dello spettacolo di cabaret, alle ore 21, ci sarà la musica di Gianluca Di Febo che si esibirà con il suo repertorio dedicato al cantautore Battisti e intitolato “Una sera con Lucio”.