Assalto al bancomat, Di Giuseppantonio: "per la sicurezza far fronte comune"

“Un episodio che colpisce l’intera comunità di Fossacesia, che finora non aveva dovuto registrare un fatto del genere”. A dichiararlo è il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, in seguito alla rapina messa a segno all’alba da una banda di malviventi ai danni dello sportello bancomat della filiale della UBI Banca della città [LEGGI QUI].

“Sono convinto che le forze dell’ordine, che nel recente passato hanno assicurato alla giustizia malavitosi che si sono resi protagonisti di rapine simili in altre località abruzzesi, riusciranno anche stavolta a identificare gli autori. - commenta - Ringrazio i colleghi sindaci che da subito mi hanno espresso la loro solidarietà e dai quali è arrivata la proposta, che accolgo e rilancio, di fare fronte comune per assicurare alle nostre comunità la sicurezza. Ritrovarci insieme - conclude Di Giuseppantonio - su questo fronte significa poter avere un maggior peso e poter agire per cercare insieme di ottenere tutti gli strumenti utili sia in termini di potenziamento di uomini delle forze dell'ordine che strumenti, per contrastare adeguatamente la criminalità che mina la tranquillità dei nostri cittadini”.