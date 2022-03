Assalto al bancomat a Fossacesia

Ammonterebbe a circa 40 mila euro il bottino dell’assalto al bancomat di di Ubi Banca, in via Marina a Fossacesia.

Attorno alle 5 del mattina, in tre e con delle maschere sul volto, hanno fatto esplodere dello sportello in pochi minuti, per poi prendere il bottino e fuggire a bordo di un’Alfa 147 nera, con un finestrino rotto a causa dell’esplosione del bancomat.

Dopo gli arresti del maggio scorso a Piane d’Archi [LEGGI QUI], con un’operazione coordinata dai Carabinieri di Lanciano, sono tornati ad agire. L’ultimo assalto, l’8 luglio scorso a Fara San Martino [LEGGI QUI].

Oggi seguono le indagini i Carabinieri della compagnia di Ortona.