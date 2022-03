A Fossacesia arriva "La Lunga Notte Blu"

Domenica 29 luglio, a partire dalle ore 20, Fossacesia Marina si tingerà di blu per “La lunga Notte Blu”, una grande festa in onore della Bandiera Blu 2018, che il Comune di Fossacesia ha conquistato per il 17esimo anno consecutivo.

Tanti gli appuntamenti in programma per l’occasione dal “concerto per Simone”, con esibizione di Avenude, Black Mirror, Effemme, Marasma, Sound Machine, alle attrazioni del Circo Belsavio-Savio, con animali, mangiafuoco, giocolieri, maghi e pagliacci, ai mercatini.

Alle ore 21.30 il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, consegnerà a tutti i balneatori un attestato di merito per l’impegno profuso per la conquista del prestigioso sigillo. In occasione dell’evento è stata emessa apposita ordinanza per regolarizzare la circolazione stradale e la sosta a Fossacesia Marina. Nello specifico è vietata la sosta con rimozione forzata in via Lungomare dalle ore 18 del 29 Luglio alle ore 2 del 30 luglio nel tratto di Lungomare che va dal n. civico 22 sino all’intersezione con il parcheggio grande laterale al complesso di Baya Verde.

Inoltre è stato ordinato il divieto di transito a tutti i veicoli dalle ore 18 del 29 luglio sino alle ore 2 del 30 Luglio sul tratto di Lungomare che va dall’ex passaggio a livello sino al parcheggio lato sud di Baya Verde. L’ordinanza è consultabile sul sito del Comune di Fossacesia www.fossacesia.gov.