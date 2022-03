Orsogna, arrivano i primi fondi per mettere in sicurezza la strada Marruccina

Le ripetute segnalazioni, gli incontri e le sollecitazioni del sindaco, Fabrizio Montepara, e dell'Amministrazione comunale di Orsogna sulla situazione disastrosa della strada provinciale Marrucina hanno dato i primi importanti risultati: la Provincia di Chieti ha infatti previsto nel bilancio 2018 i primi 95mila euro per l'avvio di lavori di messa in sicurezza di parte della strada, piena di irregolarità, buche e pericolosa per il transito di veicoli e persone. Lo scorso dicembre e ad aprile morirono due persone in altrettanti incidenti avvenuti lungo la Marrucina, uno dei quali nel centro urbano.

I lavori riguarderanno innanzitutto il tratto urbano per risanare la parte irregolare del manto stradale. Continueranno fino a dopo il campo sportivo, in direzione Guardiagrele, per l'intera larghezza della carreggiata.

I fondi derivano da risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti.

“Sono soddisfatto - afferma il sindaco Montepara -, dopo tanta insistenza, tante lettere, il coinvolgimento della Prefettura, è stato finalmente finanziato un primo lotto. Ringraziamo la Provincia di Chieti, insieme alla quale concerteremo le modalità dei lavori. Mi auguro che si trovino a breve altre risorse per proseguire e completare l'intervento, mettendo in sicurezza l'intera strada provinciale tra Guardiagrele e Orsogna”.