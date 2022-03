Atessa, Paglieta, Torino di Sangro e Selva di Altino senz’acqua

Continuano le interruzioni della fornitura idrica nelle ore notturne. Questa sera dalle ore 22 alle 6 di domani la sospensione riguarda Atessa Capoluogo, le vie interessate sono: via Ianico, via Domenico Giampoli, via Antonio Di Iorio.

E' in programma anche la chiusura del serbatoio Luzio a Selva di Altino dalle 23 alle 6. Sospensione del servizio pure a Casalbordino capoluogo, con la chiusura del serbatoio Miracoli Comunale. Dalle 22, sempre di stasera, sarà Paglieta capoluogo e Torino di Sangro dalle 22.30 a rimanere senza acqua fino alle 6 di domani.

A causa degli aumentati consumi la Sasi ha disposto per domani 11 luglio una chiusura del serbatoio Gagliarda del Comune di Ortona, l'orario dell'interruzione della fornitura sarà dalle 22 alle 7 del 12 luglio. Sarà interessato tutto il centro, nonché Fonte Grande e via Civiltà del Lavoro.

Sempre con l'obiettivo di razionalizzare l'erogazione del servizio in considerazione della stagione estiva e del conseguente aumento dei consumi soprattutto nelle zone costiere, è stata decisa un'altra chiusura al serbatoio principale del Comune di Giuliano Teatino, dalle 22 di stasera alle 7 di domani. Sarà interessato tutto il territorio.