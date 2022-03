La voce di Tom Adams incanta la Costa dei Trabocchi al sorgere del sole

La magia dell’alba sul mare, con un sole rosso fuoco che ha fatto capolino tra le travi del trabocco Sasso della Cajana, in località Vallevò a Rocca San Giovanni, ha fatto ieri, domenica 8 luglio, da speciale cornice al concerto per piano, voce e synth del giovane artista berlinese Tom Adams, in un’atmosfera magica ed irripetibile.

L’evento, organizzato dall’associazione Paesaggi Sonori, ha permesso agli oltre 150 partecipanti di vivere la nascita del sole comodamente sdraiati sul prato di fronte il trabocco con gli occhi sul mare che, insieme al sole, ha cambiato mille colori e sfumature nell’arco di poche ore, e accompagnati dalla voce, nello stesso tempo dolce e potente, di Adams.

Un’esperienza musicale di impatto, in uno scenario suggestivo che ha valorizzato ancor di più l’esibizione intima di Adams, riconosciuto artista paragonato a cantanti come Jeff Buckley e Thom Yorke, mettendo in risalto la sua abiliità di muoversi tra i vari stili mantenendo sempre una forte estetica generale.

Mettere da parte la pigrizia e puntare la sveglia quando è ancora notte, a volte, è la chiave giusta per guardare da vicino la Bellezza, quella più vera e semplice che nasce dal connubio più poetico che c'è, quello tra natura e arte. Ed è subito magia.





Ecco il video in diretta del concerto: