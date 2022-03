Aizza il proprio pitbull contro i carabinieri, arrestato

Ha aizzato il proprio pittbull contro i carabinieri arrivati per eseguire il sequestro preventivo della sua abitazione e poi ne ha ferito uno. È successo a Mozzagrogna e a farne le spese è stato un militare della stazione di Fossacesia.

"Quando i militari della stazione carabinieri di Fossacesia si sono presentati sabato mattina alla porta di casa sua – spiega un comunicato delle forze dell'ordine – in contrada Villa Romagnoli, per eseguire un decreto di sequestro preventivo dell’immobile per morosità, richiesto dal proprietario dell’abitazione per rientrarne in possesso e concesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Lanciano, M.F.B., 40enne di origine romena con diversi precedenti di polizia, ha dapprima aizzato contro i militari un pitbull, poi si è frapposto energicamente tra loro e la porta di casa, ferendone lievemente due. L’uomo è stato, quindi, tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale mentre i due carabinieri sono stati medicati per lievi traumi dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Lanciano. Solo dopo l’arresto, i militari dell’Arma hanno potuto completare le operazioni di sequestro. Su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lanciano, M.F.B. è stato trattenuto nella camere di sicurezza della compagnia di Ortona da dove, nella mattinata odierna, è stato tradotto dinanzi al G.I.P. di quel Tribunale. Quest’ultimo, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, ha disposto nei suo confronti l’obbligo di dimora nel comune di Francavilla al Mare".