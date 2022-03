Premio "Danilo Cavaliere" a Bosco e Scutti

E' intitolato alla memoria di Danilo Cavaliere, consigliere comunale di Palombaro scomparso nell'agosto 2017 a soli 29 anni, il premio istituito dalla Federazione Aiccre Abruzzo (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), presieduta dal sansalvese Fabio Travaglini, insieme al Comune di Palombaro e all'associazione European Crossroads col patrocinio di Anci giovani Abruzzo.

La consegna delle targhe è avvenuta ieri a Palombaro, il paese di Danilo Cavaliere. Premiati Anna Bosco, assessore alle Politiche europee del Comune di Vasto, quale Giovane amministratore europeo, e Giuseppe Scutti, autore della migliore tesi di laurea.

"Il riconoscimento, alla sua prima edizione, è stato bandito per amministratori comunali under 35 distintisi per il proprio impegno in attività, iniziative e progettualità che abbiano come dimensione di riferimento l’Europa, in termini di politiche oppure di programmi", si legge in una nota del Comune di Vasto.

Nelle motivazioni, si legge la partecipazione al Forum delle città dell'Adriatico e dello Ionio, organismo di cui il sindaco di Vasto, Francesco Menna, è presidente e di cui Bosco è delegata nella Giunta comunale, l'istituzione a Vasto di una tappa della Via Nicolaiana, il cammino internazionale di fede dedicato a San Nicola di Bari, e la mostra nazionale che l'amministrazione comunale ha allestito a Palazzo d'Avalos, su iniziativa dell'assessorato alla Cultura, in occasione del bicentenario della nascita del grande pittore e designer Filippo Palizzi. Evento, quest'ultimo, che "ha ottenuto, su richiesta dell'amministrazione comunale, l'alto patrocinio dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018".

“E’ un riconoscimento importante - commenta la Bosco - che fa seguito ad altri importanti riconoscimenti che l’amministrazione ha avuto in questi anni, e che testimoniano la bontà del lavoro svolto e delle progettualità portate avanti insieme al sindaco Francesco Menna, che ringrazio in modo particolare, e alla Giunta Comunale".