A Torino di Sangro tanti eventi per l’estate

È stato presentato questa mattina dagli amministratori comunali il calendario delle manifestazioni estive di Torino di Sangro. Con il sindaco Nino Di Fonso c'erano il vicesindaco Filippo Priori, gli assessori Claudio Schipsi e Sabrina Paolucci e la consigliera Paola Di Blasio. "In pochi giorni - ha esordito il neo primo cittadino - la squadra amministrativa di Torino di Sangro nel cuore ha allestito un calendario interessante tutti. Dobbiamo ringraziare tutte le associazioni e le attività produttive che hanno dato il loro contributo nell'organizzare eventi per arricchire la nostra stagione estiva".

Gli appuntamenti si svolgeranno nei quattro punti di interesse del territorio torinese: centro storico, lido Le Morge, Borgata Marina e Lecceta. "Alcuni si sono già svolti, purtroppo con le stampe siamo riusciti ad essere pronti solo oggi. Tutti gli eventi in calendario sono per noi importanti - sottolinea Di Fonso - e ci auguriamo che possano essere accolti positivamente. Di certo ci impegniamo già ad oggi per presentare, il prossimo anno, il calendario a fine maggio. E poi cercheremo di portare delle novità".

Sport, musica, eventi per bambini, tradizioni. Negli appuntamenti programmati ce n'è per accontentare tutti. "Molti eventi sono in collaborazione con le associazioni e con i locali - sottolinea l'assessore Schipsi - e si rivolgono a diverse fasce d'età, dagli anziani ai giovani e con grande attenzione ai bambini. Sarà dato anche ampio spazio allo sport con tornei e appuntamenti molto interessanti. Ora lanciamo questa stagione estiva, che abbiamo preparato in pochissimi giorni, ma stiamo già lavorando per il calendario invernale che presenteremo a settembre".

Ampio spazio sarà dato alla cultura. "Oltre agli eventi più turistici ci saranno diversi appuntamenti culturali - ha aggiunto l'assessore Paolucci - perchè senza cultura non ci sarebbe movimento, mancherebbe l'anima del paese. Vogliamo puntare molto su questo aspetto, sarà nostra cura promuovere nei prossimi mesi tante iniziative culturali".

Nell'affrontare la prima stagione estiva da sindaco di Torino Di Sangro, Nino Di Fonso ha voluto augurare "a tutti i cittadini di Torino di Sangro e ai turisti che ci sceglieranno per le loro vacanze di trascorrere un periodo di spensieratezza e di divertimento. Noi ci metteremo tutto il nostro impegno per rendere questa estate la migliore possibile".