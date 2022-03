Percorso pedonale a Fossacesia Marina, iniziati i lavori

Sono iniziati e termineranno in 30 giorni i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del percorso pedonale che collega il marciapiede adiacente alla SS16 Adriatica, nei pressi della rotatoria all'intersezione con la strada provinciale ex SS 524 Lanciano-Fossacesia, con l'ex tracciato ferroviario.

Si tratta di un percorso pedonale inclinato, lungo circa 60 metri, che viene utilizzato per raggiungere il mare, soprattutto nel corso della stagione estiva. I lavori sono finanziati dalle economie derivanti dalla realizzazione della rotonda, che sono state recuperate dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio grazie all'Anas, e prevedono tre tipologie di azioni.

La messa in sicurezza del percorso pedonale che collega il marciapiede adiacente la rotatoria e l’ex tracciato ferroviario e quindi il mare attraverso la sistemazione del fondo con pavimentazione in betonelle; la messa in sicurezza dei pali di pubblica illuminazione a servizio della statale Adriatica, a nord del rondò; la sistemazione del parapetto metallico a protezione del marciapiede adiacente la SS16, in località La Penna.

“Sono lavori che avevamo messo in cantiere per rendere omogeneo il percorso pedonale esistente – afferma Di Giuseppantonio -. Gli interventi procederanno senza interferire con i lavori in corso per la realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi”.