Fossacesia, in arrivo 50mila euro per il ripascimento della spiaggia

E’ di 50mila euro il finanziamento ottenuto dal Comune di Fossacesia dalla Regione Abruzzo per interventi di ripascimento della spiaggia di Fossacesia Marina. Il contributo è stato assicurato dopo l’incontro che il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio ed il responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Fossacesia, Silvano Sgariglia, hanno avuto nei giorni scorsi con il Dirigente della Regione Abruzzo, Franco Gerardini.

“Ci è stata comunicata la riassegnazione del contributo per procedere all’intervento sul nostro tratto di costa a causa dei fenomeni erosivi che l’hanno interessata. - spiega Di Giuseppantonio - Avevamo più volte chiesto alla Regione di aiutarci nella risoluzione del problema, che riguarda l’intero lungomare e siamo riusciti ad ottenerlo parzialmente”.

In considerazione del fatto che la stagione estiva è già cominciata e che il contributo dovrà essere rendicontato entro il corrente anno, saranno previsti interventi di recupero di materiale da utilizzare per il ripascimento all’imboccatura del Porto Turistico. Il materiale sarà depositato in opportune aree e utilizzate all’occorrenza.