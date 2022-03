Rubinetti a secco a Torino di Sangro, interessato anche lungomare Le Morge

A causa di un intervento di manutenzione urgente e straordinario verrà sospesa la normale fornitura idrica nella giornata del 4 luglio dalle ore 8 alle 18. Le zone costrette a subire il disagio della mancanza d'acqua sono: Lago Dragoni, contrada Valle Caterina e il lungomare Le Morge.

Sono lavori importanti e necessari che vanno fatti proprio per evitare sgradevoli sorprese, rotture improvvise con le inevitabili conseguenze. Dalla Sasi, assicurano, come sempre, che si cercherà di rispettare i tempi previsti.

"Siamo consapevoli che con il caldo, la mancanza d'acqua crea difficoltà maggiori specie nelle zone di mare, ma questo intervento è necessario. Siamo riusciti a programmarlo e a comunicare in tempi ragionevoli la chiusura - sottolinea un tecnico Sasi - e quindi a cercare di ridurre il disagio. Faremo il possibile per restituire una situazione di normalità in tempi brevi e non oltre quelli comunicati”.