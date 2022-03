E’ stata ritrovata la statua del Cristo degli Abissi. Era di fronte la spiaggia di San Vito Marina, adagiata sott’acqua, tra gli scogli, tra alghe e molluschi.

A fare la piacevole scoperta, Luigi Morgione, sub lancianese, che si era immerso per fare della pesca amatoriale proprio al largo della spiaggia di San Vito Marina e, una volta in prossimità degli scogli, si è reso conto di avere di fronte qualcosa di straordinario: la statua di Vito Pancella rubata a Vallevò circa un mese fa [LEGGI QUI].

Morgione ha quindi immediatamente chiamato i Carabinieri che lo hanno autorizzato a tirare fuori dall’acqua la statua e a portarla in superficie, ora nel lido sanvitese Esperia, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.