Al via la manifestazione "Le stagioni del mare. Dalla rete al piatto"

Valorizzare il pesce locale di stagione e recuperare le tradizioni culinarie del mare proponendo menù a prezzi vantaggiosi in abbinamento a vini di qualità. E’ questo l’obiettivo della manifestazione “Le stagioni del mare. Dalla rete al piatto” che si svolgerà dal 3 all’8 luglio e coinvolgerà 23 ristoranti della provincia di Chieti.

L’iniziativa è promossa dal Flag Costa dei Trabocchi in sinergia con Slow Food Lanciano, Confcommercio, Confesercenti, con il coinvolgimento attivo degli operatori della ristorazione e degli imprenditori ittici, e gode della sponsorizzazione dell’azienda Codice Citra con i vini della linea FERZO WINES.

Il progetto è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Parco dei Priori a Fossacesia dal presidente del Flag Costa dei Trabocchi Franco Ricci, dal responsabile della comunicazione di Slow Food Abruzzo-Molise e consigliere del Flag Raffaele Cavallo e dal presidente di Codice Citra Valentino Di Campli, alla presenza del sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, del presidente provinciale di Confcommercio Marisa Tiberio e del direttore provinciale di Confesercenti Simone Lembo.

L’iniziativa consiste nella realizzazione di specifici menù dedicati alla valorizzazione del pescato e al recupero di tradizioni gastronomiche marinare della Costa dei Trabocchi, proposti durante 4 settimane, una per ogni stagione. La prima settimana sarà, dunque, quella dedicata all’estate 2018 a cui faranno seguito altre tre edizioni in programma nei prossimi autunno e inverno 2018 e a primavera 2019. Le ricette proposte saranno poi raccolte e pubblicate in un opuscolo di 64 pagine contenente anche la descrizione e le caratteristiche dei pesci utilizzati.

“Far conoscere le produzioni ittiche locali, - evidenzia Franco Ricci, - significa valorizzare il pescato, le nostre tradizioni enogastronomiche, il nostro patrimonio culturale e storico ma anche contribuire a creare occupazione e reddito nel nostro territorio, creando nuove opportunità lavorative per le generazioni future. E’ proprio in questa direzione che è orientata l’intera attività del Flag Costa dei Trabocchi”.

“Con questo progetto vogliamo portare all’attenzione del grande pubblico le problematiche legate alla salvaguardia del mare, ma anche lo straordinario patrimonio gastronomico della costa teatina. - aggiunge Raffaele Cavallo - Le stagioni del mare vuole essere uno strumento per valorizzare non solo le specie ittiche dell’Adriatico e più in generale la pesca, soprattutto la piccola pesca quale esempio di sviluppo sostenibile rispettoso dell’ambiente, ma anche un’iniziativa che punta a sottolineare il valore, sia in termini di tutela dell’ambiente marino, sia in termini salutistici, della stagionalità del pescato e, dunque, del consumo consapevole. Lo facciamo stringendo un’alleanza ideale con chi è sul fronte, con chi prepara ogni giorno piatti di mare, poiché pensiamo che i ristoratori possano giocare un ruolo chiave nella diffusione e nella conoscenza di una cultura del mare rispettosa e attenta”.

“Siamo molto contenti di supportare questa iniziativa. - afferma Valentino Di Campli - La tutela del territorio passa anche dal rispetto del pescato locale, in relazione alle stagioni. Crediamo molto nelle eccellenze enogastronomiche della nostra regione e, soprattutto, in uno sviluppo turistico sostenibile della meravigliosa Costa dei Trabocchi. E’ molto importante, però, che ristoratori e consumatori siano, sempre più, consapevoli della scelta delle materie prime locali e si sentano responsabili del “mangiare sano” in prima persona. La linea Ferzo Wines, pensata in esclusiva per il canale HORECA, è formata da cinque vini, a denominazione superiore, tutti provenienti da vitigni autoctoni. La versatilità di questa linea sposa in maniera eccellente i menù che saranno proposti in tutte le stagioni”.

Il progetto “Le stagioni del Mare. A tavola con il pescato locale” costituisce parte integrante dell’Azione 1.A.4 “Il mercato del mare - Rete di pescatori a miglio 0 – Azioni di marketing della filiera breve in rete” che prevede il sostegno ad investimenti realizzati direttamente dal Flag per sviluppare azioni di marketing realizzate in rete dagli operatori della pesca.

L’elenco di tutti i ristoranti aderenti all’iniziativa e i relativi menù proposti sono disponibili sul sito internet www.lestagionidelmare.it.